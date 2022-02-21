Göztepe taraftarı, Galatasaray maçında sahaya daldı!
Galatasaray'ın Göztepe karşısında kazandığı ikinci penaltının ardından ev sahibi takımın bir taraftarı sahaya girdi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarlarından bir kişi sahaya girdi.
Hakem Arda Kardeşler’in Galatasaray lehine penaltı vermesinin ardından bir Göztepe taraftarları sinirlenerek tribünden atlayıp hakeme doğru koştu. Göztepeli futbolcular ve güvenlik görevlileri, sahaya giren taraftarları son anda tutarak sahadan çıkardılar.
Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden başladı. Daha sonra kale arkasındaki taraftarlar, Galatasaray kalecisi Inaki Pena’ya yabancı maddeler attı.