SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Göztepe taraftarlarından futbolculara sert tepki!

Ligde oynadıkları son maçtan puan alamayan ve 6 maç sonunda 5 puanda kalan Göztepe'de taraftarlar, oyunculara Hatayspor maçı sonrasında tepki gösterdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Göztepe taraftarlarından futbolculara sert tepki!

Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor’a evinde 2-0 yenilen Göztepe’de taraftarlar maç sonunda futbolculara sert tepki gösterdi.

Maç bitiminde tüm takımı tribünlere davet eden futbolseverler, “Bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” tezahüratlarıyla oyuncuları protesto etti.

Kaptan Halil Akbunar önderliğinde oyuncular kapalı, maraton ve kale arkası tribünlerini tek tek dolaştı. Taraftarların sitemlerini dinleyen oyuncular, tribünlerden özür diledi ve bundan sonraki haftalar için başarı sözü verdi.

Göztepeli taraftarlar sadece Obinna Nwobodo’yu alkışladı.

Hatayspor, Göztepe'yi Diouf ile yıktı! İlginizi Çekebilir Hatayspor, Göztepe'yi Diouf ile yıktı!
Futbol Göztepe Hatayspor izmir protesto Süper Lig