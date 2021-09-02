Göztepe’de Tayfun Korkut krizi!

Göztepe yönetimi, her konuda anlaştığı teknik direktör Tayfun Korkut'ta son dakika krizi yaşadı! Korkut'un yardımcıları resmi sözleşmelerin hazırlandığı ve antrenmana çıkmak için beklendiği tesislere gelmeyince Başkan Mehmet Sepil ve kurmayları bu anlaşmadan vazgeçti!

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Süper Lig’in ilk 3 haftasında sadece 2 puan toplayınca teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayıran Göztepe, teknik direktör Tayfun Korkut’la anlaşma sağladı.

Ligin 2. haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut’la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü olması için sözleşmeler de hazırlandı.

Ancak Korkut’un belirlediği ekibindeki yardımcılar bugün gelip tesislerde işbaşı yapamayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu birliktelikten vazgeçtiler. Göztepe Yönetimi yeniden teknik direktör arayışlarına başladı. (DHA)