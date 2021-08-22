Göztepe Yeni Malatyaspor maçında üç puan tek golle geldi
İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor, üç puanı tek golle aldı.
Süper Lig’in 2. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Yeni Malatyaspor’un tek golü 56. dakikada Tetteh’ten geldi. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor, ligdeki ilk puanlarını alırken, Göztepe bir puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 15′ Mustafa’nın sağdan kestiği ortada seken top Arslanagic’e çarpınca hakem Bahattin Şimşek Yeni Malatyaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR odasından gelen uyarının ardından saha kenarındaki VAR noktasından pozisyonu izleyen Şimşek, penaltıyı iptal etti.
- 22′ Soner’in ara pasında topla buluşan Jahovic, ceza sahasının sol tarafından içeri girer girmez kaleyi yokladı, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
- 38′ Rakiplerinden sıyrılan Soner, çizgiye inip yerden ceza sahasına çevirdi. Ön direkte Beykan’ın dokunuşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
- 54′ Sağ kanattan Halil’in yaptığı ortada Beykan’ın indirdiği topla buluşan Ndiaye dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hızlı çıkan konuk takımda, Mustafa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
- GOL! 56′ Aabid’in pasıyla ceza sahasına giren Tetteh, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve takımını öne geçirdi: 0-1.