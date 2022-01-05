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Spor Haberleri - Futbol

Göztepe’de 1 futbolcu coronaya yakalandı

Göztepe, 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu.

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Göztepe’de 1 futbolcu coronaya yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de corona virüsü şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu.