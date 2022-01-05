Göztepe’de 1 futbolcu coronaya yakalandı
Göztepe, 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de corona virüsü şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/qQuAP2hxNT
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 5, 2022