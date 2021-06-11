Göztepe’de 14 Haziran heyecanı

Yıllardır Göztepe’nin 14 Haziran’daki kuruluş yıl dönümünü binlerce katılımla müthiş bir görsel şölen oluşturup kutlayan taraftarlar, geçen sene corona virüsü pandemisi yüzünden uygulanan kısıtlamalar nedeniyle organizasyon yapamadı. Sarı-kırmızılı kulübün 95’inci kuruluş yıl dönümü geçen yıl yalnız yönetimin Gürsel Aksel Stadı’nda pandemiyle savaş veren sağlık çalışanlarının katılıp sahanın ortasında meşale yaktıkları törenle kutlandı.

Bu yıl ise taraftarlar senelerdir olduğu gibi 14 Haziran Pazartesi akşamı yine Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda toplanıp sosyal mesafelere dikkat ederek yan yana dizilerek meşale şov gerçekleştirecek. Taraftarlardan kutlamalarda maske ve mesafe kuralına özen göstermeleri istenecek. Saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde geleneksel meşale şovunun saat 21.30’da yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp de yine Gürsel Aksel Stadı’nda meşale ve ışık şovları yapmaya hazırlanıyor. Havai fişek gösterileri ise yönetimin geçen yıl kuş sürülerine zarar vermemek için aldığı karar gereği düzenlenmeyecek.

TARAFTARIN İSYANI SÜRÜYOR

Süper Lig’de geçen sezonun son haftasında Gürsel Aksel Stadı’na konuk Beşiktaşlı bir kısım taraftar alınırken tribüne koronavirüs kısıtlamaları gerekçesiyle giremeyen Göztepelilerin isyanı devam ediyor. Göztepe taraftarları, çifte standarta ve yerel yönetimlerin sessiz kalmasına tepki gösterip şehrin çeşitli yerlerinde pankartlar açıyor.

TRANSFERDE ONOVO İDDİASI

Yeni sezon öncesi transfer arayışlarını da sürdüren Göztepe’nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo’yla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Macaristan’ın Ujpest takımında Göztepe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı Obinna Nwobodo’nun eski takım arkadaşı olan, Obinna’yla Nijerya’dan da yakın arkadaş olan 25 yaşındaki futbolcunun imzasının an meselesi olduğu belirtildi. 4 sezondur Ujpest kadrosunda yer alan, daha önce Finlandiya’da Inter Turku ve Helsingin takımında da oynayan Onovo, geçen sezon Macaristan Ligi’nde 29 maçta forma giyip 1 gol attı.

HALİL GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Göztepe’nin A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası kadrosundan elenmesi tartışma yaratan altyapı patentli yıldızı Halil Akbunar, taraftarın gönlünde taht kuran açıklamalar yaptı. Göztepe’de 12 yılından beri A takımda forma giyen, transferde adı birçok kulüple anılan Halil, verdiği röportajda, “Göztepe’nin yuvadan yetişmiş oyuncusuyum. Kiralık gittiğim ilk yıllarda çok acı çektim. Mutluluğu burada buldum, dünyamı burada kurdum. Şimdi transfer mevsimi, herkes için hayırlı olsun. Ben bu mevsimlerin dışındayım. Futbolu Göztepe’de bırakacağım. 35 yaşıma kadar oynamak dileğindeyim. 7-8 yılım daha var. Bu dönemde Göztepeyi yeniden Avrupa kupalarına döndürebilirsek, efsane kaptanımız Gürsel Aksel, Nevzat Güzelırmak ve Halil Kiraz ağabeylerimizin yaşattığı masalın devamını yazabilirsek görevimi yapmış olurum” ifadelerini kullandı.