Göztepe’de Ankersen rüzgarı! Projeleri ortaya çıkmaya başladı

Türkiye-Litvanya maçını Gürsel Aksel Stadı'nda tribünden izleyen Göztepe'nin yüzde 70 hissesini satın almaya hazırlanan Rasmus Ankersen'in kafasındaki projeler ortaya çıkmaya başladı.

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe’de kulüp hisselerinin yüzde 70’ini devralmaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, dün Gürsel Aksel Stadı’nda Türkiye-Litvanya maçını izledi.

Kulübün kuruluşunun 97’nci yılında İzmir’de olan Ankersen, Mehmet Sepil’le birlikte özel locadan müsabakayı takip etti. Ankersen’i stadyumda gören taraftarlar da büyük bir heyecan yaşadı. Göztepe’ye gönül veren futbolseverler 39 yaşındaki Danimarkalı’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

ANKERSEN’İN TEKNİK DİREKTÖR PLANI

Günlerdir İzmir’de olan Ankersen’in kafasındaki projeler de ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle teknik adam sorunu çözmeye çalışan kurmaylar, Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Naci Şensoy’la görüştü.

Rasmus Ankersen’in ise takımı yabancı çalıştırıcılara emanet etmek istediği kaydedildi. Ancak 1’inci Lig’de yabancı teknik direktörler kurallar gereği görev alamazken, Ankersen’in yerli bir teknik adamın lisansını kullanıp takımı ise hafta içinde yabancı ekibin çalıştırmasını istediği kaydedildi.