Göztepe’de aynı senaryo

Manisa Futbol Kulübü'nü Akhisar'da 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, geçen sezon olduğu gibi savunmasıyla güven verirken, hücumda ise yine etkili olamadı.

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Trendyol 1. Lig’de geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, 4 gol atıp 4 gol yedi.

Altay ve Manisa FK maçlarını 1-0 kazanan Göztepe, şu ana kadar 1’in üzerinde gol atamadı. Sakaryaspor’a 1-0, Çorum FK’ya 2-1 mağlup olan İzmir ekibi, Ümraniyespor’la golsüz, Bandırmaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.

Göztepe’nin 4 golüne yalnız bir forvet oyuncusu katkıda bulundu. Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mame Diouf, 2-1 kaybedilen Çorum FK maçında ağları sarsarken, diğer goller stoper Atınç ile orta saha oyuncuları Tijanic ve Celil’den geldi. (DHA)