Göztepe’de büyük hayal kırıklığı

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve hedefini zirve olarak belirleyen Göztepe ilk 3 haftada büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Trendyol 1. Lig’de iddialı bir kadro kuran Göztepe, ilk hafta Akhisar’da Sakaryaspor’a 1-0 yenilerek maratona üzgün başladı. Ligin ikinci haftasında ise Ümraniyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe, mutlak galibiyet için çıktığı Çorum FK maçını da kaybederek taraftarını kahretti.

Zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla bu sezon ilk kez Gürsel Aksel Stadı’nda sahaya çıkan Göz-Göz şok iki golle yenik duruma düştü. Ardından Diouf’un golüyle umutlanan Göztepe maç boyunca rakibine baskı kursa da puan ya da puanları getirecek golleri atamadı.

TARAFTARLAR TRİBÜNE DAVET ETTİ

Çorum FK müsabakasından 2-1 yenik ayrılan Göztepe 1 puanda kaldı. Taraftarlar ise maç sonunda oyuncuları tribünlere davet edip önümüzdeki hafta oynanacak Altay derbisi öncesi takımdan başarı sözü aldı.

Teknik direktör Radomir Kokovic yaptığı değerlendirmede kötü bir yenilgi aldıklarını dile getirdi. Maça iyi başlayamadıklarını anlatan Hırvat çalıştırıcı, “İlk dakikada bireysel hatadan kaynaklı gol yedik. Bu durum takım olarak bizim enerjimizi aşağı çekti. Daha sonra rakibimiz ikinci şutu ile ikinci golü buldu. Mücadele ettik ama skoru döndüremedik. Ben büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, takım büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü taraftarımıza galibiyet armağan edemedik. Onlar her zaman olduğu gibi Çorum FK maçında da bizi çok destekledi. Fakat biz onlara hak ettikleri galibiyeti getiremedik” dedi. (DHA)