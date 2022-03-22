Göztepe’de İrfan Can Eğribayat kararı!

Göztepe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Alanyaspor maçından sonraki hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldığını açıkladı.

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Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Göztepe, başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın kadro dışı kaldığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor maçından sonra tribündeki Göztepeli taraftarlarla tartışan İrfan Can Eğribayat, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilebilmişti. Göztepeli taraftarlar, maçın başından sonuna kadar top İrfan Can’a geldiğinde ıslıkla protesto etmiş ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. İrfan Can’ın tribünlerle yaşadığı gerilim sırasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılmıştı.

“DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLAR…”

Yaşananların ardından bir duyuru yapan Göztepe Kulübü, 23 yaşındaki kalecinin kadro dışı bırakıldığını duyurdu:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

AYRILIK KARARI ALABİLİR

Öte yandan, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün radarındaki İrfan Can Eğribayat’ın İzmir ekibinden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 50 gol yedi. Ligde 27 puanla 18. sırada bulunan Göztepe, milli aranın ardından Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÖZÜR DİLEDİ

Kadro dışı haberinin ardından İrfan Can Eğribayat da sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulunarak özür diledi. İrfan Can Eğribayat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2020-21 sezonu itibariyle formasını terlettiğim Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayin ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükûnetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan desteğini hep hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil’den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk Futbol Camiasından özür dilerim.”

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