Göztepe’de kaptan Halil ve taraftarın arası yine açıldı

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son maçta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı.

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Göztepe’de profesyonel olup, sarı-kırmızılı formayı 2’nci Lig ve 1’inci Lig’de dahi terleten Halil Akbunar, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sert şekilde protesto edildi.

Her topu ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da taraftardan büyük tepki görmüştü. O sezon da Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe’nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Akhisarspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk’le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil Akbunar bir süre sarı-kırmızılı futbolseverlerle küs kaldı.

Daha sonra tribünlerle barış sağlanırken, taraftarlar deneyimli futbolcuyu, “Göztepe’nin çocuğu Halil Akbunar” tezahüratlarıyla bağrına bastı. Halil’in ise taraftara kesinlikle kırgın olmadığı öğrenildi.