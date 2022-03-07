Göztepe’de Nestor El Maestro ayrılığı açıklandı

Süper Lig'de sezonun 3. haftasında Göztepe'de göreve getirilen Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırma kararı alındı. Sırp teknik adam, son maçtan sonra istifa etmeyi düşünmediğini ve takımını yalnız bırakmayacağını söylemişti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de, beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, açıklamasında Nestor El Maestro ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Sezonun 3. haftasında Ünal Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nestor El Maestro, Göztepe’nin başında çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Göztepe ile 1 puan ortalaması yakalayan 38 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Kamuoyunun Bilgisine Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır.https://t.co/5W9KLe9xN7#Göztepe pic.twitter.com/uGnL7wpTQq — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 7, 2022

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Maestro, geçtiğimiz hafta sonunda iç sahada aldıkları Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından istifa sorusunun sorulması üzerine şöyle yanıt vermişti: “Geldiğim yerde ve ülkelerde bu durum, bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüz üstü bırakmaz. Savaşmaktan kaçmazlar ve sonuna kadar devam ederler. Kulübün tasarrufunun ne olacağını bilemem. Kulüp benden bunu beklerse tabii ki bu da olabilir ama benim görüşüm bu şekildedir.”