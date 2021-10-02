Göztepe’de operasyon sinyali

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, mağlup oldukları Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada birçok sorunları olduğunu ifade etti.

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Süper Lig’in 8. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği GZT Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro mücadeleyi değerlendirdi.

Maestro, “Şu anki durumumuzda bazı olmayacak şeyler yaşandı. Maça iyi başladık, ikinci devrede de iyi bir oyun ortaya koyduk. Fakat kaçan penaltı var, bunun sonrasında planlar da değişebiliyor. Bu oyunumuzla nasıl mağlup olduk, gerçekten anlamak güç” dedi.

“BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIM”

Maestro, takım veya kendisiyle radikal karar alıp almayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Radikal kelimesini kullanmayı sevmem çünkü biraz göreceli bir kavram. Belki bana göre radikal olan size göre radikal olmayabilir veya tam tersi olabilir. Bu süreçte tabi ki sadece son maçı değil, tüm karşılaşmalarımızı göz önüne bulundurarak analiz etmemiz gerekiyor. Sadece benim burada geçirdiğim 20 günü değil, bunun öncesini de analiz etmemiz gerekiyor. Oyunumuza bakarsanız bireysel olarak iyi değiliz, eksiklerimiz var, takım olarak da aynı şekilde iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Her maçta gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Böyle çok büyük bir sorunumuz var. Başka sıkıntılar var. Bu anlamda bu süreçte tabii ki çok ciddi ve büyük değişiklikler yapacağım ama buna radikal değişiklik demeyelim.”