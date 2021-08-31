Göztepe’de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig’de 2021-2022 sezonundaki ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Göztepe’de yol ayrımına gidildi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimizi Ocak ayında takımın başına getirdiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılıkla ilgili bir mesaj yayınlayan İzmir temsilcisi, şu ifadelere yer verdi: “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman’a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Üç aday var

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe’de Tayfun Korkut, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan isimleri gündeme geldi.

Başkan Mehmet Sepil'in ilk önceliği Tayfun Korkut'a vereceği, aksi durumlarda Emre Belezoğlu ve Çağdaş Atan için devreye girileceği kaydedildi. En kısa zamanda teknik adam sorununu çözmeyi planlayan sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcıyı belirledikten sonra 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar takviye çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.

1,17 puan ortalaması

Göztepe’nin başında bulunduğu sürede toplamda 24 resmi maça çıkan Ünal Karaman, bu maçlarda 7 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 55 yaşındaki teknik adam, bu sonuçlarla 1,17 puan ortalaması yakaladı.