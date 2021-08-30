Göztepe’de Ünal Karaman yol ayrımında

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalıp ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yol ayrımına gelindi.

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Bu sezona büyük umutlarla giren başkan Mehmet Sepil’in hem alınan sonuçlardan hem de oynanan futboldan memnun kalmadığı öğrenilirken, yönetimin deneyimli teknik adamla masaya oturup vedalaşmayı planladığı bildirildi. Sarı kırmızılılarla geçen sezonun ilk yarısında 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Karaman’ın alacağı tazminatın hesaplanacağı ve tarafların karşılıklı anlaşma yoluna gideceği belirtildi.

‘YENİ TRANSFERLERİ OYNATMADIĞI İÇİN ELEŞTİRDİ’

Göztepe’nin başında 2020-2021 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu sezon ise 3 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında geriye düşüp 1’er puanla ayrıldı. İzmir ekibi evinde ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a tek golle boyun eğdi. Taraftarlar, özellikle geçen hafta Ünal Karaman’ı yeni transferleri oynatmadığı için eleştirdi. Futbolseverler sosyal medyada transferlerin Karaman’ın isteği doğrultusunda yapılmadığını ileri sürdü. Göztepe’nin sezona milli maçlar için verilen arada yeni bir teknik adamı göreve getirmesi bekleniyor.