Göztepe’de Ünal Karaman’ın duygusal maçı

Süper Lig’de çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı’nda Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe’de teknik direktör Ünal Karaman yıllarca formasını giydiği ve teknik adam olarak görev yaptığı eski kulübüne rakip olacak.

Göztepe’debu sezon başarılı bir tablo ortaya çıkaran Ünal Karaman, Trabzonspor’da 1990-1999 yılları arası top koşturdu. Trabzonspor’da kaptanlık pazubandını takıp Karadeniz temsilcisiyle özdeşleşen Ünal Karaman, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında ise Trabzonspor’da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Bu sezon ilk yarının son haftasında Göztepe’de resmen göreve başlayan deneyimli teknik adam, 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılarla 6 galibiyet elde eden Karaman, 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet aldı. Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karaman, “Bizim için her maç çok önemli. Trabzonspor karşılaşmasında da elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız” dedi.

TEK EKSİK VAR

Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda futbolcular, bugün gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiksel çalışma yaparak günü tamamladı.

Antrenmana dün ayak bileğinden ameliyat olan ve tedavisi süren Marko Mihojevic katılamadı.