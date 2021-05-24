Göztepe’de yabancıların kaderi belli oluyor

Göztepe’de sözleşmeleri sona eren Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Anderson Esiti, Fouusseni Diabate ve Cherif Ndiaye için teknik direktör Ünal Karaman’ın yönetime raporunu verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Esiti ve Ndiaye’yi takımda görmek istediği bildirilirken, Gassama ve Diabate’nin bütçeye göre değerlendirilmesini talep ettiği vurgulandı. Karaman’ın Napoleoni’yi ise yeni sezon planlamasında düşünmediği ifade edildi.

Göz-Göz’de sözleşmesi devam etmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Nijeryalı golcü Brown Ideye’nin ise elden çıkarılacağı kaydedildi. Jahovic, Obinna, Mihojevic, Megyeri ve Burekovic’le ise yola devam edileceği, ekstra teklifler gelmesi halinde bu futbolcuların transferinin değerlendirileceği dile getirildi.

Yerli oyunculardan Berkan ve Atınç’la nikah tazeleyip Alpaslan’la vedalaşan Göztepe’de sağ bek Murat Paluli’nin de mukavelesi sona erdi. Kurmayların Murat’la da en kısa sürede masaya oturacağı açıklandı. Başkan Mehmet Sepil’in görevi icra kuruluna bırakacağını açıklayıp şok bir şekilde istifa ettiği Göz-Göz’de kongre tarihi de bekleniyor.