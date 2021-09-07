Göztepe’nin başına sürpriz isim… Prensipte anlaşma sağlandı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Tayfun Korkut ile Çağdaş Atan ile anlaşma sağlayamayan Göztepe, sürpriz bir isimle prensipte anlaşmaya vardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan’la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir’e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı. İzmir’de Başkan Mehmet Sepil’le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Daha önce de gündeme gelmişti

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Mehmet Sepil’le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Nestor El Maestro, kariyerinde sırasıyla Spartak Trnava, CSKA Sofia, Sturm Graz ve Taawon takımlarında teknik direktör olarak görev almıştı.

Nestor El Maestro’nun kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.