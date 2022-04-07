Göztepe’nin devir sürecine ilişkin açıklama: ‘Geçmişimize yakışır ve geleceğine zarar vermeyen adaylarla görüşeceğiz’

Göztepe Kulübü Başkanı Murat Yazıcı, İzmir ekibinin devir sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Göztepe’nin geçmişine yakışır ve geleceğini zarar vermeyen adaylarla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Göztepe Başkanı Murat Yazıcı, kulübün devir süreci için görüşmeleri sürdürdüklerini ancak resmi açıklama gelmeden yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından göreve gelen Murat Yazıcı, takımın ligdeki durumu, Türk futbolundaki son gelişmeler ve kulübün devir süreci hakkında yazılı açıklamada bulundu. Murat Yazıcı, kalan 7 hafta öncesinde küme düşme hattının 9 puan gerisinde olduklarını belirterek, “Ligin son haftasına kadar tarihimizin bize mirası olan Göztepe duruşu ile mücadelemize devam ederek, düşsek de Göztepe gibi düşeceğiz, kalsak da Göztepe gibi kalacağız” dedi.

“LİGİN SONUÇLARI TARTIŞMAYA AÇIKTIR”

Türk futbolundaki son gelişmeleri de değerlendiren Murat Yazıcı, “Türk futbolu yıllar boyu ortaya çıkan sorunların kronikleşmesi ve çözüm üretilmeden tekrar ederek büyümesi sonucu içinden çıkılmaz bir noktaya gelmiştir. Bugün futbolumuzda tartışmaya açılmayan güvenirliğinden ve doğruluğundan şüphe duyulmayan bir alan kalmamıştır. Sorunlar o kadar yönetilmez hale gelmiştir ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan, lig devam ederken yapılan hakem klasmanı değişiklikleri, istifa eden federasyon yöneticileri, sürekli geciken naklen yayın gelirleri, bir türlü sonuçlandırılamayan gelecek sezon naklen yayın ihalesi, finansal fair-play ilkelerinin tamamına yakınını ihlal etmesine rağmen herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmayan takımlar, futbol dışı kaynakların belli bir kanaldan futbol ve camia hak edişlerinden bağımsız olarak dağıtılması ve benzer sebeplerle lig içerisinde mücadele edilebilir adil bir düzen kalmamıştır. Bu koşullarda oynanan ligin sonuçları tabii ki tartışmaya açıktır. Bu şartları görerek ve buna rağmen mücadelesini sürdürerek var olma savaşı veren Göztepe Kulübümüzün adil rekabet şartlarını hak ettiği gerçektir. Göztepe Kulübümüzün hakkını alması için tüm imkanlarımızla her alanda mücadelemizin devam edeceğine dair camiamızın şüphesi olmamalıdır” diye konuştu.

“DEVİR SÜRECİNDE ADAYLARLA GÖRÜŞECEĞİM”

Türk futbolunun mevcut sorunlarıyla beraber uzun vadeli planlamalar yapmanın imkansız hale geldiğine dikkat çeken Murat Yazıcı, futbol kulübünün hakim ortağı Sepil Holding A.Ş. tarafından sağlanan kaynaklar sayesinde finansal kuruluşlara ve bankalara borçlanmadığını söyledi. Göztepe'nin hangi ligde olursa olsun sportif yapısında yapacağı sınırlı değişikliklerle kısa sürede bulunduğu alanda başarı sağlayacak durumda olduğuna vurgulayan Yazıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Meclis gündeminde olan yeni spor yasası ile gerekebilecek yeniden yapılanma imkanlarını da göz önüne alan Mehmet Sepil, Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmış ve Göztepe'yi daha ileriye taşıyacak bir devir sürecini başlatmıştır. Bu sebeple hem devir sürecinde, hem de Göztepe'mizin Süper Lig'de kalabilmesi için çaba göstermek üzere göreve talip oldum. Ben devir sürecinde adaylar ile görüşmelerde bulunacağım, diğer yapılandırma modellerinin tartışılmasını araştıracağım ve Göztepe'nin Süper Lig'de kalması için gereken tedbirleri almaya çalışacağım. Devir işlemleri tamamlayıncaya kadar mevcut ekibimizle yola devam edeceğim. Bunları yapmaya çalışırken tek önceliğim Göztepe'ye yakışan ve Göztepe kimliğine hiçbir hasar vermeden başarılı olmaktır.

DEVİR SÜRECİNİN KRİTERLERİ

Yazıcı, Göztepe'nin tarihi geçmişi, stadyumu, taraftarları ve kurumsal yapısı sayesinde yatırım yapılabilir bir kulüp olduğunun altını çizerek, son zamanlarda basında yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve yönetim kurulunun resmi açıklamasının beklenmesi gerektiğini ifade etti. Devir sürecinde Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle göreve talip olanların belirli finansal kaynaklara ve belli bir dönem için sürdürülebilir yapıya sahip olması gerektiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu: “Göztepe'nin ihtiyaçları ön plana konduğunda, Göztepe'mizin geçmişine yakışır ve daha önemlisi geleceğine zarar vermeyecek adaylar değerlendirmeye alınmaktadır. Camiamız şundan emin olmalıdır ki Göztepe'miz için en iyisinin olması için çaba göstermekteyiz. Sayın Mehmet Sepil, yeniden yapılanma, yönetim ve/veya hissedarlık yapısı değişiklikleri hangi koşul ve şartlarda olursa olsun daha uzun yıllar Göztepe camiası için elinden geleni yapmaya devam edecektir.”

Yazıcı, lig hakkında nihai karar kesinleşene kadar her alanda Göztepe'ye yakışır mücadelenin sarf edileceğini, 2025 yılında kulübün 100. yılının başarılar ile taçlanması için içinde bulundukları durumunda yeniden yapılanma ile beraber bir başlangıç noktası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı son olarak, devir sürecini en hızlı şekilde ilerleteceklerini, tüm aşamalardan düzenli olarak bilgi akışı sağlanacağını ve futbol dışı amatör şubelerin Göztepe Spor Kulübü Derneği çatısı altında faaliyetlerine sorunsuz devam edeceğini ifade etti.