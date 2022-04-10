Göztepe’nin geleceği karanlık! Başkan yok, küme düşülüyor…

Süper Lig'de kümede kalma umutları mucizelere kalan Göztepe'de, kulübün kime devredileceği sorusuna da henüz yanıt bulunamadı.

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Spor Toto Süper Lig’de evinde Yukatel Kayserispor’a da 2-1 yenilen Göztepe kümede kalma umutlarını artık mucizelere bıraktı.

Üst üste 9’uncu yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki en kötü performanslarından birine imza attı. Son olarak 22 Ocak 2022 tarihinde deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Göztepe, daha sonra Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Kayserispor’a kaybetti. Kurtuluş mücadelesinde ağır darbe yiyen Göztepe, 27 puanda kalarak Çaykur Rizespor’un da gerisine düştü.

Haftayı 19’uncu sırada tamamlayıp bitime 6 maç kala matematiksel olarak havlu atmaya yaklaşan Göztepe’de taraftarlar hem yönetimi hem de oyuncuları bir kez daha protesto etti. Göztepe’de Nestor El Maestro’nun yerine göreve getirilen Stjepan Tomas da beklenen etkiyi gösteremedi.

Tartışmalar ışığında başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil’in takımı emanet ettiği Tomas, çıktığı 4 maçın hiçbirinde puan alamadı. Göztepe’nin başında Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarına çıkan Hırvat teknik adam hiçbir katkı ortaya koyamadı. Sezon sonuna kadar Göztepe’yi çalıştıracak Tomas’la lig bitiminde yollar ayrılacak.

DEVİR İÇİN SON İDDİA ALİM EMİROĞLU

Süper Lig’e veda etmeye hazırlanan Göztepe’de kulüp hisselerinin çoğunu elinde bulundurup önceki hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil’in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü’nün talip olduğu Göztepe için İzmir’de faaliyet gösteren bir inşaat firması da tekrar gündeme geldi. Göztepe’yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu’nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. TFF 3’üncü Lig ekibi Kuşadasıspor’un da başkanı olan Emiroğlu’nun VİVEN Bornova FK takımının da başında yer aldığı ve futbola ciddi yatırımlar yaptığı kaydedildi.