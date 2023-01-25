Göztepe’nin gözü yükseklerde

Erzurum deplasmanından galibiyetle dönen Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçını da kazanarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

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Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK’yı 1-0 yenerek Play-Off yarışında yeniden umutlanan Göztepe, cuma günü evinde oynayacağı Beyçimento Bandırmaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Cezası nedeniyle evindeki son seyircisiz maça çıkacak sarı-kırmızılılar kazanıp hem seri yakalamak, hem de rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e indirmeyi hedefliyor.

Göz-Göz, bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda ise istediği sonuçları elde edemedi.

İç sahada 10 karşılaşmaya çıkan İzmir ekibi, 4 galibiyet alabilirken, 4 maçını kaybetti, 2 müsabakadan da berabere ayrıldı. Gürsel Aksel Stadı’nda toplamda 16 puan kaybeden Göztepe, üst üste son iki maçından puan alamadı. Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası da alan Göztepe, Manisa FK, Bodrumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarını boş tribünler önünde oynadı. Göztepe sadece Manisa FK’yı 1-0 yenerken, art arda Bodrumspor ve Sakaryaspor’a aynı skorla kaybetti.