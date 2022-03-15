Göztepe’nin umutları tükeniyor

Deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 yenilip üst üste 6. yenilgisini alan düşme hattındaki Göztepe, tüm rakiplerinin de kazanmasıyla kurtuluş umutlarını çok azalttı.

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Spor Toto Süper Lig’de haftalardır düşme hattından çıkmaya çalışmasına rağmen son 6 maçta 0 çeken Göztepe’nin kurtuluş mücadelesinde çekiştiği Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor’u 3-1 yendi. GZT Giresunspor da dün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti. Göztepe’nin düşme potasının üzerinde yer alan 2 ekiple arasındaki puan farkı bitime 9 maç kala 8 puana çıktı.

Yine alt sıralarda yer alan Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor da haftayı 3 puanla kapattı. Adana Demirspor’u deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor’la aradaki fark 10 puana, Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Antalyaspor’la aradaki fark 11 puana çıktı.

Göztepe’nin alt gruptaki Gaziantep FK’yla arasında 10, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor’la da 11 puanlık fark bulunuyor. Kurtuluş yarışında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor engelini 1-0’lık sonuçla aşan Altay da Göztepe’yi geçti. Bu sonuçla 29 puana yükselen siyah-beyazlı ekip halen düşme hattında yer almasına rağmen ezeli rakibinin 2 puan geride bırakıp 17. sıraya tırmandı.

UMUTLARI ÇOK AZALDI

Son 9 maça 27 puanla kurtuluş barajının 8 puan gerisinde giren Göztepe kalan haftalarda mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak.

Göztepe’ye tek başına tüm maçlarını kazanması bile kurtuluş için yetmeyecek. İzmir temsilcisi kalan 9 maçını kazansa bile üst sıralardaki rakiplerin en az 3 hafta mağlup olması gerekecek. Ligde 5 sezondur alan Göztepe, kalan haftalarda Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor’la (D) oynayacak.

Göztepe kalan maçlarda 4 rakibini evinde ağırlayıp 5 deplasmana çıkacak.