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Göztepe’ye Arjantinli golcü

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

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Göztepe’ye Arjantinli golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı.

Arjantinli golcüyü İzmir’e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya “Hoş geldi” diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi.

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