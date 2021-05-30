Gradel altın gibi parladı

Sivasspor’un 33 yaşındaki oyuncusu, sezon içerisinde en fazla Comparisonator Index ağırlığına sahip olan isimdi. 90 dakika başına veriler hesabına göre tüm toplam başarılı atak aksiyonlarında ortalama 7.88, başarılı ortalarda ortalamada 1.68 ile birinciliği elde eden Gradel, başarılı driplinglerde de ortalama 4.89 ile zirveye çıktı. Altın 11'deki tek Türk ise Salih Uçan oldu.

ALTIN 11

Muslera (Galatasaray), Rosier (Beşiktaş), Welinton (Beşiktaş), Tzavellas (Alanyaspor), N’Sakala (Beşiktaş), Josef (Beşiktaş), Bakasetas (Trabzonspor), Gradel (Sivasspor), Salih (Alanyaspor), Boupendza (Hatayspor), Larin (Beşiktaş)

SEZONUN GÜMÜŞ OYUNCUSU

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal beklentileri aştı. Cezayirli futbolcu, istatistik hesabında beklenen asist ortalaması 11.67 iken bu rakamın üzerine çıkarak 15 asistle birinci oldu. Ghezzal ayrıca, ortalama 2.61 şut asisti ile birinci, 3. bölgeye getirilen başarılı toplarda ortalama 4.51 ile ikinci, 90 dakika başına ortalama 2.4 başarılı uzun pasla da ligi ikinci bitirdi. 5 Türk oyuncu gümüş 11'e girmeye hak kazandı.

GÜMÜŞ 11

Uğurcan (Trabzonspor), Kitsiou (Ankaragücü), Vida (Beşiktaş), Marcao (Galatasaray), Caner (Fenerbahçe), Biglia (Karagümrük), Ozan (Fenerbahçe), Ghezzal (Beşiktaş), Soner (Göztepe), Nwakaeme (Trabzonspor), Davidson (Alanyaspor)