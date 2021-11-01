Gremio kaybetti, stadyum savaş alanına döndü! VAR sistemini parçaladılar…

Brezilya'da oynanan Gremio-Palmeiras maçının ardından ortalık savaş alanına döndü. 3-1 kaybeden Gremio'da taraftarlar VAR sistemini paramparça etti.

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Brezilya Serie A’da 29. hafta maçında kendi sahasında Palmerias’a 3-1 yenilen Gremio’da taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi.

Maçın son düdüğüyle birlikte sahaya girmeye başlayan Gremio taraftarları, önlerine çıkan her şeyi parçalamaya başladı. Oyuncuların korkuyla tünele sığındığı görülürken, holiganlar kameraları parçaladı ve VAR kontrollerinin yapıldığı kabini yıkıp tekmeledi. Saha içerisindeki neredeyse her malzemeye zarar veren taraftarlar polisle de çatıştı.

ÖZEL HAREKET POLİSLERİ GİRDİ

Karşılaşmada Gremio’nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi. Küme düşme hattında olan ve son 8 maçta sadece 1 kere kazanabilen Gremio’nun öfkeli seyircisini kontrol altına almak için stadyumda özel harekat polisleri görevlendirildi.

Ayrıca, tribünlerde de bazı Gremio taraftarları ve Palmerias taraftarları da fiziksel kavga etmeye başladı.