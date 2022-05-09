Groenendijk’ten İlhan Palut eleştirisi

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada İlhan Palut'u eleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kendinden önce konuşan meslektaşı Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmelerini eleştirdi.

Karşılaşmanın ikinci dakikasında geri düştüklerini hatırlatan Alfons Groenendijk, “Geri geldik, gol yedik, tekrar geri geldik, tüm bunları yaparken takım ruhu, istek, arzu ve takımdaşlıkla bunu başardık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp üçüncü golü de bulup sahadan 3 puanla ayrıldık. Toplantıyı kısa tutuyorum. 3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel taraftarlarımız da müthişti” diye konuştu.