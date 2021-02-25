Guardiola: Kazanmamızın tüm sebebi para

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-0 yenerek rövanş maçı için avantaj yakalayan Manchester City, 19 maçlık bir galibiyet serisine de imza attı. Manchester City’yi galibiyete taşıyan goller 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus’tan geldi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, bir gazeteciden gelen “19 maç üst üste galibiyet… Bu harika serinin nasıl oluştuğuna dair bir sebep verseniz, bir şeyi gösterebilecek olsanız ne dersiniz?” şeklindeki sorusuna “Harika oyuncular alabilmek için çok paramız var. Sebebi bu…” diye yanıtladı.

“Kazanmamızın tüm sebebi bu, para, bu gerçek” diyen Guardiola, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaliteli oyunculara sahip olsan bu mümkün olamazdı. Bu oyuncu grubu ve sahip oldukları insani değerler harika… Aralarında harika bir ilişki var ve tüm maçlara tek maç özelinde odaklanıp, kazanmaya çalışıyorlar. Ve özellikle bu akşamın tadını bulabilecekleri en iyi yemeği yiyerek geçirecekler. Önümüzdeki üç gün de West Ham’ı düşüneceğiz. İnsanlar şimdiden rövanş maçını konuşuyorlar. Ona daha üç hafta var. Sıradaki hedef West Ham… En büyük önceliğimiz o…”