Guti Hernandez: Yaşamak için en iyi şehir İstanbul

2010'da geldiği Beşiktaş'ta iz bırakan isimlerden biri olan Guti Hernandez Sözcü HaftaSonu'na konuk oldu. 44 yaşındaki İspanyol futbol adamı, ''Eşim her hafta bana İstanbul’un yaşamak için en iyi şehir olduğunu hatırlatıyor. Ona katılıyorum, umarım yakın zamanda dönerim. Beşiktaş’ın maçlarını izliyorum'' dedi.

Ali AYDIN

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2010'DA Beşiktaş'ta bir sezon futbol oynadıktan sonra kariyerini noktalayan Guti Hernandez, Türkiye'de bir etkinliğe katıldı ve muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Sözcü HaftaSonu'na konuk olan Real Madrid efsanesi Guti, Türkiye'ye yakın zamanda dönmek istediğini söyledi. En son Almeira'da teknik direktörlük görevi yapan ve şu an boşta olan 44 yaşındaki İspanyol hocaya sorduk ve o da dikkat çeken cevaplar verdi.

ORMAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Türkiye'de en çok neyi özledin?

O kadar çok şey var ki… Eşim her hafta İstanbul'un yaşamak için en iyi şehir olduğunu bana hatırlatıyor. Umarım yakın zamanda dönerim.

İlhan Mansız'la birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştın, sonrasında ne oldu da yollar ayrıldı?

Başkan Fikret Orman, önce altyapı sorumlusu sonrasında da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak söz verdi. Fakat ikinci sene öyle bir fırsat vermeyince benim ayrılmam gerekti.

Fikret Orman'a kızgın mısın?

Kızgınlık yok fakat sözünü yerine getirmedi. Bana vadettiği şeyler sonra uygulanmadı.

Taraftarı özlüyor musun?

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izliyorum. Lig maçlarını da takip ediyorum. Stadı görünce tabii ki geri dönmek için özlem oluyor ama şimdilik öyle fırsat yok.

Sergen Yalçın Avrupa’ya gider

İSPANYOL efsane Guti Hernandez, Beşiktaş'ın son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Guti, “Sergen Yalçın'ı nasıl buluyorsun? İspanyolca öğrenmeye başladı, La Liga'yı istediğini biliyoruz, ne söylersin?” sorusuna “İyi antrenör her yere gidebilir. Belki İspanya

değil başka bir yer de olabilir. Alanya'da çok iyi bir iş çıkardı ve şimdi Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi çok iyi bir teknik direktör” yanıtını verdi.

F.Bahçe ve Galatasaray’ı çalıştırmam

Türkiye'de sadece Beşiktaş mı yoksa Fenerbahçe veya Galatasaray'dan teklif gelse kabul eder misin?

Benim hayalim Real Madrid'i çalıştırmak ama Türkiye'den bir teklif, fırsat gelirse neden olmasın. Ben takım çalıştırmak istiyorum. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çalıştıramam. Teklif gelirse mutlaka ‘Hayır' derim. Daha önce basın toplantısında söylediğim gibi kabul edemem (gülüyor)

Beşiktaş yine şampiyon olur

Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasını nasıl görüyorsun?

Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor ama bence Türkiye'de şu an favori Beşiktaş. Kadro olarak en güçlü takım Beşiktaş. Bence şampiyon olacak.