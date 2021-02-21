Güven Güleşçe: Öncelik mali bağımsızlık

SÖZCÜ HaftaSonu Fenerbahçe ve Galatasaray’a gönül veren iş adamlarının oluşturduğu derneklerin başkanlarıyla konuştu. Fenerbahçe İş Adamları Derneği (FBİAD) Başkanı Güven Güleşçe, kulüp başkanı Ali Koç’un kulübün borçlarını azaltmada büyük adımlar attığını belirtirken, dernek olarak da amatör branşlara sponsor olmayı planladıklarını söyledi. Güleşçe’nin özel açıklamaları şöyle;

“FBİAD, henüz üç yaşında oldukça yeni bir oluşum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin sarı-lacivertli renklere gönül vermiş iş insanlarından oluşan bir yapı. Yapımızda toplumsal katkı sağlamak adına kurulmuş FBİAD Vakfı ve üniversiteli gençlerden oluşan FUNİAD gibi birçok birim bulunmaktadır. Önemli bir sivil toplum kuruluşu olmanın altyapısını oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz bu yapıyla gönül verdiğimiz Fenerbahçe'ye ciddi katkılar sunma hedefindeyiz. Orta vadede en önemli hedeflerimizden biri, amatör şubelere sponsor olmak, maddi katkı sağlamaktır. Fenerbahçe'nin öncelikli meselesi mali bağımsızlığına kavuşmasıdır. Bunun için de başkanımız Ali Koç ve yönetimini desteklememiz gerekmektedir. Hiç istemesem de bu gidişatla maalesef spor kulüplerimiz dernek statüsünden tamamen sıyrılıp sahipli kulüpler haline gelmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Bu ise bizim asla kabul etmek istemeyeceğimiz bir durumdur.”

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3 TEMMUZ UNUTULMASIN

“Fenerbahçemiz dahil bugün tüm kulüplerimiz borç batağına saplanmış durumda. Ancak Fenerbahçe'nin kadar borcu olmasında ‘3 Temmuz Kumpası'nın rolü elbette ki yadsınamaz. Türkiye'de diğer büyük kulüpler de dahil hangi kulübün başına böyle bir olay gelse altından kalkması mümkün olmazdı. 3 Temmuz öncesinde Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Avrupa'nın ilk 20 büyük ekonomisine sahip kulübünden biri olarak gösteriliyordu. 3 Temmuz kumpasıyla finansal durumumuz maalesef gerilemeye başladı. Fenerbahçe bir yandan kumpasla mücadele etti, diğer yandan tüm branşlarda şampiyonluk mücadelesine devam etti. Bugünkü ekonomik zorlukların temelinde 3 Temmuz kumpasının olduğunu düşünüyorum.”

TRANSFERLER İSABETLİ

“Devre arası transferlerinin isabetli ve hedefe yönelik olduğunu düşünüyorum. Szalai, Osayi ve İrfan Can nokta transferler. Mesut Özil transferini ise bir proje olarak düşünmek lazım. Mesut, Türk futboluna marka değeri katacak.”

ʻʻ Ali Koç adımları atıyor Fenerbahçe ciddi bir borç yüküne sahip. Borcu doğru bir planlamayla uzun vadeye yayarak azaltmak ve yönetilebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Başkanımız Ali Koç bu konuda bugüne kadar çok ciddi adımlar attı. FBİAD Başkanı Güven Güleşçe

HAYATIMIZ FENERBAHÇE

“Kendimi bildim bileli hayatımın en önemli unsurlarından biri hep Fenerbahçe olmuştur. Çocukluğum Kadıköy'de geçti, kalbimde Fenerbahçe sevgisiyle büyüdüm. Fenerbahçe bizim sevdamız. İş yoğunluğunda FBİAD gibi bir yapıya bu kadar zaman ayırabilmenin en önemli sebebi Fenerbahçe'ye olan tutkum ve sevdamdır.”

GÜEN GÜLEŞÇE KİMDİR?

FBİAD Başkanı Güven Güleşçe kendini şöyle anlatıyor: “Evli ve 3 çocuk babasıyım. Makine mühendisiyim ancak inşaat, doğalgaz ve sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerim var.”