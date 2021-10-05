Güven Yalçın küllerinden doğdu

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki forveti Güven Yalçın, Sivasspor galibiyetiyle hem kulübe 2.7 milyon TL performans primi kazandırdı hem de Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı.

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Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, Güven Yalçın sayesinde güvenini kaybetmedi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans verdiği Güven, Altay'da golünü attı ama yenilgi kaçınılmaz oldu. 22 yaşındaki forvet, Sivasspor'a 2 gol attı ve çok kritik 3 puanın gelmesinde rol oynadı.

Yalçın, geçen sezonu Lecce'de kiralık geçirip gözden kaybolan Güven Yalçın'ı artık rotasyonun parçası olarak kullanacak. 2018'de Leverkusen'den 150 bin Euro'ya transfer edilen Güven, bu arada Sivas galibiyetiyle kulübe 2.7 milyon TL performans primi kazandırdı.