Haaland rekoru, Manchester City 3 puanı aldı! Geri döndüler…

Şampiyonlar Ligi gecesinde Manchester City seyircisi önünde 2-0 geriye düştüğü maçta RB Leipzig'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 berabere kaldı. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda açılan City geri dönüşe imza attı.

Manchester City’nin gollerini 54. dakikada Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87. dakikada Julian Alvarez attı. RB Leipzig’in gollerini ise 13 ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydetti.

REKORUN YENİ SAHİBİ HAALAND

Takımının ilk golünü atan Erling Haaland Devler Ligi’nde 35 maçta 40 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu Kylian Mbappe’den alarak rekorun sahibi oldu.

Manchester City aldığı bu galibiyetle grupta 15 puana çıkarken, RB Leipzig’de 9 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Kızılyıldız’a konuk olacak, RB Leipzig evinde Young Boys’u ağırlayacak.

DORTMUND BİLETİ KAPTI

F Grubu mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Milan’ı 3-1 mağlup ederek son 16 turu biletini aldı. Lider Borussia Dortmund’un 10, PSG’nin 7, Newcastle United ve Milan’ın 5’er puanı bulunuyor. H Grubu’nda sahasında Porto’yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu’nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2