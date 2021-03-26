Haaland’ı bırak Burak Yılmaz’a bak… Yıldızları solladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerine 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlarken bir isim ön plana çıktı: Burak Yılmaz…

Futbol kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren 35 yaşındaki forvet, attığı 3 golle Avrupa'nın gündemine oturdu. Elemelerde G Grubu'nun en dikkat edilmesi gereken futbolcusu olan Erling Haaland, Norveç'in 3-0 kazandığı maçta Cebelitarık filelerini 8 şut atmasına rağmen havalandıramazken Burak; Hollanda gibi üst düzey bir takım önünde ‘hat-trick' yaptı.

Hollanda’yı ezdi

Ay-Yıldızlı takımın kaptanının performansı, Fransız medyasının da ilgisini çekti. L'Equipe “Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi. Güçlü Türkler, Hollanda'ya mükemmel darbeyi Yılmaz'la vurdu” ifadelerini kullandı. France Football “Türk kaptanı şüphesiz akşamın adamı… Gruplu bir dizilişin ön saflarında izole edilen ve toptan yoksun kalan Burak Yılmaz, yakaladığı en ufak bir fırsatı gole dönüştürdü” dedi. So Foot da “Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi” başlığını kullandı.

Yıldızları solladı

Cebelitarık-Norveç…………0-3………Erling Haaland………..8 şut – 0 gol

Portekiz-Azerbaycan………1-0……Cristiano Ronaldo……..8 şut – 0 gol

Fransa-Ukrayna…………….1-1……….Kylian Mbappe………..4 şut – 0 gol

Türkiye-Hollanda……………4-2……….Burak Yılmaz…………4 şut – 3 gol