Haaland’ı kovalatan kelime ‘Kiricocho!’ Güney Amerika’nın kötü şans kelimesi…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund’un Sevilla’yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçta yaşanan enteresan anların sırrı ortaya çıktı. 2-2 biten mücadelede ilk maçın avantajıyla çeyrek final biletini alan Borussia Dortmund’da 4 rekor birden kıran Haaland ile Sevilla kalecisi Bono arasında yaşananlar fazlasıyla merak uyandırmıştı.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Erling Haaland’ın Sevilla kalecisi Bono ile yaşadığı diyalog maça damga vurmuştu. VAR incelemesi sonrası Cüneyt Çakır’ın verdiği penaltı kararında topun başına geçen ve atışı kaçıran Haaland tekrarlanan penaltı sonrası golü atmış ve Bono’nun yanına giderek yüksek sesle bir şeyler söylemişti.

KÖKLERİ 1982’YE DAYANAN BİR BATIL İNANÇ HİKAYESİ…

Haaland’ın Bono’ya bağırarak söylediği şeye sinirlenen Sevilla takımı oyuncuları gol sevinci yaşayan Haaland’ı kovalayınca ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı. Maçtan sonra ortaya çıkan görüntüler ve Haaland’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama olayın gerçek nedenini ortaya koydu. Yaşananlar, hikayesi 1982 yılına kadar giden bir batıl inançla alakalıydı.

Sevilla kalecisi Bono, maçın 53’üncü dakikasında kazanılan ilk penaltıyı kurtarmadan önce atışı yapan Haaland’a ‘Kiricocho’ diye bağırdı ve topu kurtardı.





Ancak atış tekrarlandı ve Haaland bu kez ağları sarsmayı başardı. 20 yaşındaki yıldız golcü maçtan sonra şu açıklamayı yaptı; ”Kaleci Bono penaltıyı kurtarırken bana bağırdı. Ben de ‘umarım senin için bir gol daha atabilirim’ diye düşündüm. Ve yaptım. Bağırarak söylediği şey hakkında hiçbir fikrim yok. Golü atınca bana söylediği şeyin aynısını söyledim. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum”

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KÖTÜ ŞANS GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Haaland’ın anlamını bilmediği, Bono’nun bağırarak söylediği ‘Kiricocho’ Güney Amerika futbolunda çok yaygın şekilde kullanılan ve rakibe kötü şans getirdiğine inanılan bir kelime. Aslında bu hikayesi çok enteresan olan bir isim.

Arjantin’i dünya şampiyonluğuna taşıyan ünlü teknik direktör Carlos Bilardo antrenörlüğünün ilk yıllarında Estudiantes La Plata’yı çalıştırırken takımın antrenmanlarını izlemeye ‘Kiricocho’ lakaplı bir çocuk gelir. Çocuğun geldiği her antrenmanda takımda mutlaka bir sakatlık yaşanınca batıl inançlara olan bağımlılığı ile bilinen antrenör Bilardo bu durumdan yararlanmaya karar verir. ‘Kiricocho’ artık stada gelen rakip takımları karşılamaya ve onların idmanlarını izlemeye başlar.

GALİP GELEMEDİKLERİ TEK MAÇ…

Estudiantes o yıl evinde sadece tek maç kaybederek Birinci Lig şampiyonu oluyor. Kaybettikleri tek maç ise özel güvenlik alarak Kiricocho’yu takıma yaklaştırmayan Boca Juniors mücadelesi oluyor.

O yıl ‘Kiricocho’ lakaplı çocuğun kötü şans getirdiğine olan inanç fazlasıyla artarak bir kalıp haline getirilir. Carlos Bilardo kendisi ile birlikte başlayan bu hikaye hakkında sorulan sorulara şöyle yanıt vermiş;

”Kiricocho, La Plata’da hep yanımızda olan bir çocuktu ve o yıl şampiyon olduğumuz için onu tılsımımız olarak kabul ettik. İyi bir çocuktu ama artık onu görmüyorum.”

KUPA AMERİKA’DA DA YAŞANDI

Güney Amerika futbolunda yayılan bu kehanet ve ‘Kiricocho’ söylemi yıllar sonra bile hala bazı isimler tarafından kullanılıyor.

2019’da Kupa Amerika’da Arjantin ile Şili’nin karşı karşıya geldiği mücadelede Vida’nın kullandığı penaltı öncesi Dybala’nın da ‘Kiricocho’ diyerek bağırdığı ekranlara yansımıştı. Ancak Vidal penaltıyı gole çevirmeyi başarmıştı.

‘KİRİCOCHO’nun ne kadar kötü şans getirdiği veya hangi anlarda işe yaradığı tam olarak bilinemese de Güney Amerika kökenli oyuncuların bu inancı sürdürmeye devam ettiği apaçık bir gerçek.