Haddadi, TC vatandaşı oluyor

Yeni Malatyaspor'un Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi, TC vatandaşlığı için başvurduğunu söyledi.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir’i konuk edeceği maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oussama Haddadi, yeni teknik direktör Sumudica’nın gelmesiyle oynadıkları ilk iki maçı kazandıklarını, ardından Kasımpaşa’ya mağlup olduklarını söyledi. Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ancak özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Haddadi, “Bu bize yakışmıyor. Medipol Başakşehir karşısına Adana Demirspor ve Altay müsabakalarındakinden daha büyük bir konsantrasyonla çıkıp maçı alacağız” dedi.

“YAKINDA BEN DE TC VATANDAŞI OLACAĞIM”

Türkiye’ye olan sevgisini anlatan Haddadi, “Türkiye’yi çok seviyorum. Her zaman TC vatandaşı olmak isterdim. Eşim, çocuğum Türk… Ben de futbol içinde veya futboldan sonra her zaman Türkiye’de yaşamak istemişimdir. Bunun için TC vatandaşı olmaya karar verdim ve başvuruda bundum. Yakında ben de TC vatandaşı olacağım. İsmim aynı kalacak ama ikinci isim olarak Mustafa’yı düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi… Babamın ismini yaşatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ MALATYA’DA ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM”

Malatya’da kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Haddadi, “Takım arkadaşlarımla bir aile ortamı içerisindeyiz. Kendimi Malatya’da çok mutlu hissediyorum. Şu an düşündüğüm tek şey takımımla daha çok kazanıp Malatya’da daha mutlu bir zaman geçirmek” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’a sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq takımından transfer edilen Haddadi, daha önce de Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giymişti. Haddadi, Tunus Milli Takımı formasını da 27 kez terletti.