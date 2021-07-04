Hagi ve Popescu Galatasaray idmanında

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın bugünkü antrenmanında özel konukları vardı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu takımı ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı Teknik Direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Ana bölümde 2×35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.