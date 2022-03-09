Hagi’den Galatasaray-Barcelona yorumu! Kerem Aktürkoğlu detayı…

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, sarı kırmızılıların Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde İspanyol basınına röportaj verdi.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem Real Madrid ve Barcelona’da da oynayan Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Avrupa Ligi’nde oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına ilişkin açıklamalar yaptı. Eski kulübü Barcelona’nın, teknik direktör Xavi Hernandez ile yaşadığı değişime de değinen Hagi, dünya futbolunun gündemine dair sözler de sarf etti.

1990-92 yılları arasında Real Madrid’de 64 maçta 15 gol atan Rumen efsane, 1994-96 yıllarında oynadığı Barcelona’da 35 maçta sadece 7 gol kaydedebildi. Her iki takımla da ikişer kez İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Hagi, Barcelona karşısında Galatasaray’ın sahip olduğu etkili silahları açıkladı:

“Her iki kulüp de geçiş sürecinde olmasına rağmen Barcelona daha iyi bir takım. Xavi ile toparladılar ve açık ara maçın favorisi. Sol stoper Marcao ve Mısırlı forvet Mohamed’i beğeniyorum. Ancak hepsinden öte Kerem Aktürkoğlu hızlı, çok yönlü ve uluslararası bir oyuncu. Ayrıca iki iyi Rumen futbolcuya sahipler; Cicaldau ve Morutan”

“SALDIRMANIZ GEREK”

“Barcelona’ya karşı topla nasıl oynanacağını bilmek zorundasınız. Agresif davranıp sonra saldırmanız gerek. Maçı gol atmadan kazanamazsın. Barcelona’nın Messi’nin gidişiyle zorlandığı açık. Kazanan bir takım oluşturmak için Xavi’ye zaman verilmeli. Ona güveniyorum. Takımın kazanma anlayışı gelişti. Yakında yeniden şampiyonluklara talip olabilecekler. Xavi doğru bir zihniyete sahip.”

“MADRID’DEN AYRILMAM HATAYDI AMA…”

“Real Madrid’den ayrılıp Brescia’ya gitmek hayatımın en kötü kararıydı. Ama İtalya’da taktiksel anlamda çok şey öğrendim. Serie A’nın çok güçlü olduğu zamanlardı. Daha yaratıcıydı ve daha fazla hayal gücü vardı. Madrid’den ayrılmam bir hataydı ama bu benim gelişmeme yardım etti.”

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