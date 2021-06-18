Haim Fresco: Oyum Burak Elmas, desteğim Galatasaray’a…

Galatasaray'da özellikle Özhan Canaydın döneminde sağladığı katkıları ile sarı-kırmızılı camiada taktir toplayan Haim Fresco yarın yapılacak olan seçimli genel kurulda oy kullanmak için İstanbul'a geldi. Monaco'da yaşayan Fresco, Sözcü'ye genel kurul öncesinde değerlendirmeler de bulunurken kendi tercihi ile ilgili olarak ise, “Oyum Burak Elmas'a desteğim Galatasaray'a” yorumunu yaptı.

‘5 ADAYLI SEÇİM DOĞRU OLMADI’

Galatasaray camiası için mevcut seçimin çok önemli olduğunun altını çizen Haim Fresco şunları söyledi: “Burak ile karşılıklı sevgimiz, saygımız sonsuz. Burak'ın ayrı bir yeri var ben de. Galatasaray için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray hiçbir zaman 5 adaylı bir seçim yapmamıştı. Galatasaray'ın 5 adaylı seçime gitmesi çok doğru olmadı. Güç birliği olması gereken zamanda bu kadar ayrışmak doğru olmadı.

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‘SON DAKİKA LİSTE YAPILMAZ BU PİYANGO DEĞİL!’

Çok adaylı seçim süreci nasıl ki yanlışsa, son dakikada çıkarılan yönetim kurulu listeleri de bir o kadar yanlış. Bu piyango çekilişi değil ciddi bir iş. 3 haftada liste yapıp aday olarak ortaya çıkamazsınız. Bu kadar ciddi sorunların çözümünü 3 haftada nasıl buldunuz? Adaylardan Yiğit beyin konuşmasını dinledim. Seçim ertelendi insanlar listelerini değiştirdi diyor. Zorunluluktan dolayı adaylar kurullarında bir kişiyi değiştirir, iki kişiyi değiştirir ama aday değilken aday olmak ayrı bir şey. Sıfırdan liste yapmakla iki kişiyi değiştirmek arasında çok büyük fark var. Galatasaray bu kadar kısa sürede yapılan listelerle değil, sorun analizlerini yapmış, çözüm yolunu belirlemiş aday ve ekiplerle hareket etmek zorunda. Artık Galatasaray ve ülke futbolu için kaybedilecek zaman yok.”