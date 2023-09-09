Hakan Çalhanoğlu eleştirdi: Ermenistan’ı iç sahada yenemiyorsan…

EURO 2024 Elemeleri D grubunda Türkiye A Milli Takımı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu öfkeli olduğunu söyleyerek sert açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı olarak öz eleştiri yapan Çalhanoğlu öfkeli olduğunu söyledi. İşte Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik”

‘MORALİM BOZULUYOR’

“Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya’dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ’u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan’ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır.”

‘SORUMLULUK BENİM ÜZERİMDE’

”Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan’ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya’yı yenmek gerekiyor, bu şart”