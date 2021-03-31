Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım’da geceyi 1 gol 1 asistle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu oldukça üzgün olduklarını belirtti.

‘DÜN GECE ÇOK ÜZÜLDÜK’

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çalhanoğlu, Letonya beraberliği için çok üzüldüklerini kaydederek, “Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.