Hakan Çalhanoğlu Inter yolunda! Katar’dan çılgın teklif…

İtalya’da Milan formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda kırmızı siyahlıların ezeki rakibi Inter formasıyla sahaya çıkmaya çok yakın.

EURO 2020’ye veda eden A Milli Takımımız’ın yıldız ismi, Milan’la sözleşmesinin sonuna geldi ve yeni sözleşme imzalama konusunda da ilerleme kaydedemedi. Danimarka Milli Takımı’nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Christian Eriksen’in sağlık durumu nedeniyle Inter’in Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldığı öğrenildi. Eriksen’in sahalara dönüp dönemeyeceği belirsizliğini korurken, Inter’in B planı olarak Hakan Çalhanoğlu ile temasta bulundu.

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YILLIK 4 MİLYON EURO

İtalya basınında çıkan haberlerde, tarafların ilk görüşme sonrası olumlu şekilde masadan kalktığı ifade edilirken, Inter’in teklifinin Milan’dan daha cazip olduğuna dikkat çekildi. Sky Italia’danın iddiasına göre, Inter 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon Euro teklif etti.

KATAR’DAN ÇILGIN TEKLİF

Milan’la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu’na Katar ekiplerinden Al-Duhail’den de 3 yıllık sözleşme teklifi geldiği ve 8 milyon Euro imza parası ve yıllık 8 milyon Euro da maaş önerildiği ifade edildi. İspanya devi Atletico Madrid’in de Hakan Çalhanoğlu için devrede olduğu ancak, ilk seçenek olarak Udinese forması giyen Rodrigo De Paul’ün değerlendirildiği belirtildi.

SIMONE INZAGHI’NİN SİSTEMİNE UYGUN

Inter’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin, Lazio’da kullandığı 3-5-2 taktiğinde oynattığı Luiz Alberto ile Hakan Çalhanoğlu’nun benzer özellikler taşımasına dikkat çekildi. Hakan Çalhanoğlu’nun olası transferi sonrası Inzaghi’nin güçlü hücum özelliklerine sahip Çalhanoğlu’nu yarı kanat pozisyonunda oynatması bekleniyor.