Hakan Çalhanoğlu: ‘Tecrübe eksikliğine bağlıyorum’

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilen A Milli Takımımız, turnuvaya veda ederken, Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra önemli ifadeler kullandı.

Rüyalar kurduklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen Çalhanoğlu, oyuncular olarak bütün sorumluluğu üstlendiklerini söyledi. Turnuvanın kötü geçmesini genç bir takıma sahip olmalarını bağlayan Çalhanoğlu, “Başımızı dik tutmalıyız, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Merih Demiral: 'Kelimeler kifayetsiz, telafi edeceğiz'

İşte Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamaları:

“Öncelikle bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, rüyalar kurduk ama istediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz, biz daha çok üzgünüz. Bütün sorumluluğu kaptanlar olarak ben, Burak abi ve Ozan alıyoruz. Bütün oyuncular sorumluluğu alıyor. Tecrübe kazandık diyelim. İstediğimiz gibi olmadı .Önümzüde daha Dünya Kupası var. Buraya gelen seyircilerimizi üzdük. Ama onlar nasıl üzüldüyse biz de üzüldük. Özür dileriz. Ama yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız.”

“TECRÜBE EKSİKLİĞİNE BAĞLIYORUM”

“Bütün bir ülkeye baktığımızda en genç takım biziz. EURO 2016’dan sadece 3 kişi var. Tecrübe eksikliğine bağlıyorum. Bu sahneye ilk defa çıkan oyuncular oldu. Biz buraya kadar biz başardık, elenen de biziz. O yüzden önümüzdeki turnuva bizim için çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Hiçbir zaman boynumuzu eğmeyeceğiz. Ne olursa olsun biz Türkiye’yiz. Halkımızdan özür dileriz ama yolumuza devam edeceğiz.”