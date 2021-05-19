Hakan Çalhanoğlu’na Katar’dan yıllık 8 milyon Euro teklifi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği merak ediliyor. Sky Sports İtalya’nın haberine göre milli futbolcu için Katar’ın Al-Duhail ekibi 8 milyon Euro’luk sözleşme teklifinde bulundu.

Milan’ın yeni sözleşme için 4 milyon Euro, Juventus ise bonservisi eline gelecek Hakan Çalhanoğlu için 5 milyon Euro’luk sözleşme teklifi etti. Ancak Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’e gelen son teklif ise İtalya’da gündeme oturdu.

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Katar ekibi, milli futbolcuya yılda 8 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme ve 8 milyon Euro da imza parası teklifini iletti. İtalyan medyası menajer Stipic’in geçen hafta Al-Duhail ile masaya oturduğunu yazdı.

Sezon başından bu yana ismi sürekli olarak sözleşme haberlerinde geçen Hakan Çalhanoğlu son olarak yaptığı açıklamada, “Geleceğim Şampiyonlar Ligi’ne katılıp katılmamıza bağlı değil. Milan’da oynadığım için çok mutluyum. Sezon sonunda Maldini ve Massara ile oturup geleceğimi konuşacağım. Onlara saygı duyuyorum, kararı onlar verecek” ifadelerini kullanmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 42 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.