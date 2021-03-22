Hakan Çalhanoğlu’ndan aslan dövmesi ve Galatasaray açıklaması

A Milli Takım kampı için İstanbul’a gelen Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, havalimanında açıklamalarda bulundu. Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, havalimanı çıkışında yaptığı açıklamada “Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri’ni unutup, bu maçlara odaklanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz” dedi.

ÇALHANOĞLU: “GALATASARAY’I SEVDİĞİM İÇİN ASLAN DÖVMESİ YAPTIRDIM”

“Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray’a bir gün gelecek misin?” sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu “İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan’ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. İleride inşallah Galatasaray’da oynarım, neden olmasın. Galatasaraylı olduğum için aslan dövmesi yaptırdım” ifadelerini kullandı.

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MERİH DEMİRAL: İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Merih Demiral ise “Çok önemli maçlarımız var. Hollanda ile iyi başlamak istiyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.