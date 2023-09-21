Hakan Çalhanoğlu’ndan Stefan Kuntz’a: Açıklamaları tecrübesizlikti!

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Alman teknik adam Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz’un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor’dan Levent Özçelik’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özçelik’in canlı yayında aktardıklarına göre milli oyuncunun son dönemde kamuoyunda oluşan algılara yönelik açıklamaları şu şekilde;

‘BENİM HİÇ BİR ALAKAM YOK’

“Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun Milli Takım’a alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Eskiden gurbetçi futbolcular ile yerliler arasında bir problem olduğu söyleniyordu ama hiç öyle bir durum söz konusu değil. Milli Takım tam bir kolej havası içinde.”

‘DENEYİMLİ HOCA YAPAR MIYDI?’

“Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var… Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi? Kenarda deneyimli bir hoca olsa o açıklamaları yapar mıydı? Biz zaten 10 ya da 14 gün için bir araya geliyoruz. Bizim bir takım dili oluşturmamız gerekiyor ve bu zor bir konu.”

‘BEN ARTIK 6 NUMARA OYNUYORUM’

”Milli Takım’ın kesinlikle bir formasyonu olması lazım. Buraya gelen oyuncunun bunu bilmesi lazım. Maçtan maça değişmemesi lazım bu durumun. Buraya gelen oyuncu Milli Takım’ın nasıl oynayacağını bilir. Biz Avrupa’daki takımlarımızda böyle yapıyoruz. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.”

‘YERLİ HOCA BEYANIMIZ YOK’

“Milli takım futbolcularının ‘Biz yerli hoca istiyoruz’ diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda.”

DEMEÇ SAVAŞLARINDA NELER OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya’ya 4-2 kaybedilen hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamada; ”En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Hakan Çalhanoğlu’na gönderme olarak yorumlandı çünkü Çalhanoğlu Ermenistan maçı sonrası takımı eleştirirken, ”Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan’ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya’yı yenmek gerekiyor, bu şart” sözlerini kullanmıştı.

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