Hakan Çalhanoğlu’nun babası sportif direktör oldu

Gümüşhanespor, sportif direktörlük görevine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun babası Hüseyin Çalhanoğlunu getirdi.

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TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Gümüşhanespor’dan yapılan açıklamada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun babası Hüseyin Çalhanoğlunun sportif direktör olarak göreve başladığı bildirildi.

Kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde konuşma yapan Hüseyin Çalhanoğlu, “Karadeniz futbol beşiği bir bölge ve Gümüşhane’de Gümüşhanespor’a ve futbola olan düşkünlüğüyle bu beşiğin önemli bir parçası. Bu değerleri bilinçli bir şekilde geliştirmek, değerlendirmek için bugün kulübümüz Gümüşhanespor’da sportif direktör olarak göreve başladık. Başkanımız Ertürk Yakutun da fikirleri ve çabası gerçekten beni çok etkiledi. Umuyorum ki el birliğiyle Gümüşhanespor’a hem yetenekli oyuncular kazandıracağız hem de yetiştireceğiz” dedi.

“KADROMUZ YETENEKLİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR”

Genç yetenekleri değerlendirmenin ve geliştirmenin önemine vurgu yapan ve Gümüşhanespor’un mevcut kadrosunu değerlendiren Hüseyin Çalhanoğlu, “Türkiye’de futbol bir yaşam stili ve çocuklar belirli bir yaştan itibaren futbol ile yatıp futbol ile kalkıyorlar. Bu anlamda spor kulüpleri olarak yeteneklerini, isteklerini, azimlerini ölçmek şekillendirmek ve yönlendirmek bizlere düşüyor. Bu bağlamda Altınordu örnek bir kulüp. Biz de bu seviyeye gelmeyi hedefliyoruz. Kadromuz, yetenekli isimlerden oluşuyor. Gelecek vaat eden isimler toplandı. Büyük emekler veriliyor. Verilmeye de devam edilecek. Umut ediyoruz ki Gümüşhanespor, oyuncu yetiştirecek, kendi oyuncusunu satacak. Buradan gelen gelir ile yine kulübü geliştirmek için yatırımlar yapılacak. Belki daha çok gencin hayatına dokunacağız. Hedefimiz bu, inşallah yolumuz da niyetimiz gibi aydınlık olur” diye konuştu.

Amatörde uzun yıllar forma giyen Hüseyin Çalhanoğlu’nun, Almanya’da da arkadaşlarıyla kurduğu Turanspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştı.