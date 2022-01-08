Hakan Karaahmet: Galatasaray ile bir görüşme olmadı

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kaleci Okan Kocuk'un Galatasaray'a döneceği şeklindeki iddialara yanıt verdi.

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GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, yeşil-beyazlı takımın Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Karaahmet, “Buralardan aldığımız 3 puanlar Anadolu takımları için çok önemli. Sonucu bilinen bir şey olsa tahmin edilebilir oluyor. Bu sonuçlar Türk futboluna da güzel şeyler, heyecan katıyor. Bizim için çok mutluluk verici. Giresunspor’un sempatik bir tavrı var. Farklı camialardan iyi iltifatlar alıyoruz, onları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Giresunspor, duruşunu hiçbir zaman bozmayan bir takım. Bu galibiyetler hem bizim hem de sempatiyle bakan futbolseverleri mutlu ediyor. Teknik direktörümüzü hem de futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bugün Hakan Keleş hocamızın doğum günü. Arkadaşlara da galibiyet alıp bir hediye verebilirsek çok anlamlı olacak dedim. O da hediyesi olsun hocamıza” şeklinde konuştu.

“OKAN ÇOK DEĞERLİ VE BURADA MUTLU”

Kiralık olarak Giresunspor’da forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a dönmesi ile ilgili olarak çıkan haberler için Karaahmet, “Okan Kocuk konusunda Galatasaray ile bir görüşme olmadı. Kendisi Giresunspor’un futbolcusu. Böyle bize gelen talep yok. Ben hep diyalogdan yanayım. Tabi görüşülebilir, veririm demiyorum yanlış anlaşılmasın. O çok mutlu burada, futbol oynaması lazım. Kalecimden çok memnunum. Bu çok gündemde ama bana gelen talep yok. Okan Giresunspor’un futbolcusu. Talep olursa elbette görüşürüz. Birçok etken var. Biz ne yapacağız diye düşünmemiz lazım. Okan ile yolumuza devam ediyoruz. Talep olursa onun planlarını yapmamız lazım. Talep olmadan kendi kendimize devam ediyoruz. Okan çok değerli ve burada mutlu. İnşallah Okan’a da söyledim, Giresunspor’un kalesini koruyarak. Bu sene iyi bir sezon geçirsin onun içinde güzel bir hikaye olsun” açıklamasında bulundu.

“HOCAMIZLA BU YOLA BAŞ KOYDUK”

Hakan Karaahmet, takımın hedeflerini için de “Bizim aslında birinci etapta hedefimiz kalıcı olabilmek. Yeni çıkan takımların kalıcı olabilmesi önemli. Bir çok futbol camiasında kurulan takımlar için önemli. Yeni kurulan takımlarda risk alıyorsunuz. Bazen farklı kadrolar bambaşka iş yapıyor. Giresunspor’un bu sene yapacağı iyi işlerle ligde kalıcı olması önemli. Lige alıştıktan sonra daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Elbette çok kötü başlamıştık. O kadar kötü ki gol atamayan, 3 puan alamayan bir takım. Hocasını gönderin diye baskı yapan taraftar grubu vardı, bunlar doğal tabi. Ama o günlerde de söyledim. Bugün birbirimize sahip çıkmamız gerek. Doğal olan bu. İleri vadeli planlar yapacaksanız ekibinizi korumanız lazım. Benim hesap vereceğim çok yer yoktu. Benim bir planım vardı. Hocamızla bu yola baş koyduk. Çokta iyi bir ortam var, futbolcularda bu ortama katkı veriyor. İnşallah doğru örnek oluyoruzdur” dedi.