Hakan Karaahmet: Giresunspor şova hazır

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, hedeflerini ve kulübün tüzüğündeki borçlanma maddesini açıkladı.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu. İrfan Yirmibeş'in sorularını yanıtlayan Karaahmet, 44 yıl sonra Süper Lig'de çıkacakları ilk maç coşkusunu anlattı. İlk maçlarının Galatasaray ile olmasının ayrı bir keyif olduğunu anlatan Hakan Karaahmet, “Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresun Bulancaklı. Ben de Bulancaklıyım. Burak Elmas yeni başkan oluyor, Giresunspor lige çıkıyor ve ilk maçı da oynuyoruz. Herhalde yukarıdan gelen bir mesaj var. Bu çok büyük keyif” dedi.

CAMİANIN SÖZCÜSÜ OLDU

Büyük bir mutluluk yaşadıklarının altını çizen Başkan Hakan Karaahmet, sözlerine şöyle devam etti: “Giresunspor camiasının o coşkusunu, sevincini görünce biz bu anı biraz fazla beklemişiz diye düşündük. Bu bir karnaval, Giresun için büyük bir şov. Giresun da bu şova hazırlanıyor, son derece mutlular, keyifliler. Spor kamuoyu da Giresun'u yaşamaya başladıkça ‘İyi ki Giresunspor Süper Lig'de; iyi ki Giresun gibi bir deplasman var' diyecekler.”

“‘DÜŞER' DİYENLER ŞAŞIRACAK”

“Birçokları ‘Giresunspor düşer' diye düşünüyor belki ama biz böyle düşünenleri şaşırtmaya devam edeceğiz. 1. Lig'de sezon başında Giresunspor'a kimse şampiyonluk şansı tanımıyordu. Biz böyle söylemlere alışkınız. Önemli olan Giresunspor ailesi olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Biz mütevazı konuşuyoruz ama mütevazı konuşurken de insanları şaşırtmaya devam edeceğiz. Mütevazı olmak başarısız olmak değil. Giresunspor olarak birçok başarıya imza atacağımızı düşünüyorum.”

“DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

Başkan Karaahmet, Giresun'dan yeterli desteği göremediklerinden de şikâyetçi: “Giresunspor benim değil, tüm Giresunluların. Verilen desteği yönetime vermiyorsunuz. Giresunspor'un yanında olsunlar. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Giresunspor'un desteğe ihtiyacı var. Bu desteklerle ayakta kalacak Giresunspor.”

“BORÇLANAMAZ MADDESİ KOYDUK”

“Yönetim olarak son kongrede iki önemli karar aldık. Bir; gelirlerin yüzde 40'ından fazla borçlanamazsın, borçlanırsan yönetime rücu eder. İki; temlik koyamazsın. Ben başkan olarak 20 milyon TL verdim, kulübün gelirlerine temlik koyuyorum diyemezsin… Yanlış verdiğim kararların bedelini kulübe bırakamam. Biz tüzükte yaptığımız değişiklikle bunun da önünü kestik. Geçmişten gelen 25 milyon TL borç var, bu borcu ödeyeceğiz.”