Hakan Keleş: Fenerbahçe’yi yenip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, bir sonraki Fenerbahçe maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Keleş, maça iyi başlayamadıklarını ve ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını kaydetti. Maçın genelinde ise kazanmak adına takımının çok bir aksiyonu olmadığını aktaran Keleş, “Kaybetmeyebilirdik de, bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık. Ama golü bulamadık. Kaybettiğiniz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Flavio’nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Eksiklerimiz vardı. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.