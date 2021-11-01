Hakan Keleş: İkinci yarı yediğimiz gol…

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak bizi oyundan düşürdü” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç öncesi iyi bir gidişatımız vardı. Kazanmak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Fakat iyi oynarken rakibe kaptırdığımız bir top ile geriye düştük. Maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar. Oyuna giren oyuncularda da risk aldık ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivasspor maçı ile telafi ederiz. İkinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Onların da müthiş desteği vardı. Çok fazla oyun olarak etkili olamadık” dedi.