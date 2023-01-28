Hakan Keleş: Karşılık vermeye gücümüz yetmedi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Galatasaray’a 4-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, farklı yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanıp bir sürpriz yapmak istediklerini, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Kaybettikleri ve taraftarlara galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

“Farklı mağlup olduk, üzgünüz. Oyunun ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar var. Fakat talihsiz bir gol yedik. Galatasaray’ın gücü ve kalitesi biraz daha ön plana çıktı. Sonuçta farklı mağlup olduk. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz zaten. 10’da 10 yaptılar. İyi bir oyunları var. Ona karşılık vermeye çalıştık. Ama gücümüz yetmedi. Eksikliklerimiz de biraz bizi sıkıntıya soktu.”

“SKORA ÇOK FAZLA YANSITAMADIK”

Keleş, zaman zaman oyunun belli bölümlerinde iyi oynadıklarını belirterek, “Zaman zaman oyunun belli bölümlerinde iyi oynasak da skora çok fazla yansıtamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik puan veya puanlar alma şansımız vardı. Ama kaybettik üzgünüz” diye konuştu.

Hafta içerisinde deplasmanda Kasımpaşa ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Keleş, hedeflerinin sahadan iyi sonuçla ayrılmak olduğu sözlerine ekledi.